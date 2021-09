Le Mug : Bastien VIVÉS et Martin QUENEHEN pour « Corto Maltese Océan noir » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Arnaud TSAMERE pour son spectacle "2 Mariages et un Enterrement " en tournée en Belgique les 24 et 25/10 Liège, 18/11 Verviers, 19/11 Braine-le-Comte, 20/11 Gembloux, 22/02 Mons, 23/02 Woluwé Saint-Pierre. Pour son nouveau spectacle, retraçant les 4 dernières années de sa vie et qui pourrait se résumer à la question « comment faire rire quand on tombe lentement dans la dépression ? »: Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage - 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort du père - la motivation = 4 ans de dépression + la renaissance + 1 œuf au plat = le spectacle de la maturation...



Cindya IZZARELLI pour sa séquence « Cherchez la femme »



Le Mug découverte : Bastien VIVÉS et Martin QUENEHEN pour « Corto Maltese Océan noir » paru chez Casterman

Hugo Pratt le reconnaissait : il avait toujours eu l'ambition de créer un mythe. En créant le personnage de Corto Maltese, le dessinateur a réussi à imposer dans l'imaginaire collectif une silhouette, un visage et un regard au charisme aussi inoubliable que celui d'icônes masculines comme Burt Lancaster, Alain Delon ou David Bowie. Au-delà des charmes d'une apparence, Hugo Pratt a surtout conçu, bien avant l'ère de la globalisation, un nouvel archétype d'aventurier, nourri de contre-culture et de contestation. Curieux des autres civilisations, Corto est un citoyen du monde, libre de préjugés, dégagé des entraves de la religion ou de l'idéologie.



Marc YSAYE pour sa séquence « Un jour un concert »

