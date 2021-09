Le Mug : Jean-François Breuer et Emmanuelle Mathieu pour la pièce « FRÉDÉRIC » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Jean-François Breuer et Emmanuelle Mathieu pour la pièce « FRÉDÉRIC » à découvrir au Théâtre de la Toison d'Or jusqu'au 23 octobre à l'occasion des 30 ans du décès de Freddy Mercury cette année.

De saison en saison, Jean-François Breuer fait et refait son coming out : il est le plus grand fan vivant de Freddie Mercury. Il a caressé dix ans le fantasme de lui rendre hommage et pourquoi pas, de l'incarner. Le voilà qui insiste, dans ce spectacle à succès où il affiche en live ses incroyables talents de chanteur et musicien. Dominique Bréda le met en scène dans un personnage de sosie désabusé du plus célèbre moustachu de la musique (après Toots Thielemans) qui lui a toujours préféré Bowie, mais se voit quand même rattrapé par Freddie. Ses musiciens lui ayant posé un lapin, Frédéric se retrouve face au public seul avec son piano, ses rêves inassouvis, ses frustrations, et une voix à vous décoller les rétines...



Le Mug découverte : Focus sur "Les Anonymes" saison 2 à découvrir dès ce 21 septembre sur Auvio et les réseaux de Tipik.

Ils sont de retour... Un cercle, des chaises et des confessions pour vaincre les addictions les plus inattendues... Avec Emilie Croon, créatrice de la série, scénariste et comédienne ET Gaëtan Delferière réalisateur de la saison 2.



