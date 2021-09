Le Mug : homas Purcaro Decaro et Lorenzo Serra pour "MIRANO 80: L'ESPACE D'UN RÊVE" sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 17 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Thomas Purcaro Decaro et Lorenzo Serra pour "MIRANO 80: L'ESPACE D'UN RÊVE" un film de Thomas Purcaro Decaro et Luc Jabon en projection les lundis 20 sept - 27 sept - 4 octobre 2021 à 19h30 en présence des réalisateurs au Cinéma Vendôme.

Un documentaire qui nous replonge dans l'univers culturel des années 80 et sort dans les salles au moment de la réouverture des boites de nuit à Bruxelles, après plus d'un an de fermeture. Il présente l'histoire incroyable de ce haut lieu culturel et festif bruxellois qui a influencé de nombreux artistes dans leur carrière et qui en parlent encore aujourd'hui comme un tremplin dans leur vie pro et perso. Un immense travail a également été fait à la fois sur la recherche d'archives et sur le choix des musiques et de la création musicale.



09h30 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour son journal « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Mug découverte : Stéphanie Blanchoud pour son nouvel album "RITOURNELLE" et son concert aux Nuits Botanique le 18 septembre.

La comédienne, musicienne et auteure rassemble onze nouvelles chansons sur "Ritournelle". Un album fait maison, précise-t-elle, sans la moindre pression, de manière détendue et fragmentée. Stéphanie Blanchoud s'est entourée de Pieter Van Dessel, claviériste/multi-instrumentiste du groupe de rock belge Marble Sounds et de l'ingénieure du son Géraldine Capart (Dominique A, Miossec). Stéphanie Blanchoud sera bientôt à l'affiche du prochain long métrage d'Ursula Meier "La Ligne" aux côtés de Valéria Bruni Tedeschi, India Hair et Benjamin Biolay.



09h50 - Chronique 2 : Cathy Immelen pour sa séquence : « Cat's eyes signé Cathy »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS