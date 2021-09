Le Mug : Marie Charrel pour "Qui a peur des vieilles ?" et Dorian Dumont pour son concert au Botanique sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 16 septembre

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Marie Charrel pour son livre "Qui a peur des vieilles ?" paru aux éditions « Les Pérégrines »

Vieille. Le mot lui-même est tabou. On lui préfère souvent le politiquement correct « femme mûre », le fourre-tout « senior », le désuet « aînée » Notre société vieillit, mais elle a un problème avec les vieux en général et les vieilles en particulier. Après 50 ans, de nombreuses femmes se sentent invisibilisées, mises à l'écart, alors qu'elles ont encore leur place à prendre dans le monde comme dans l'intimité. Les rides rendraient-elles moins apte à entreprendre ou diriger ? Avec la ménopause et les cheveux gris, serait-on moins libre de séduire et de jouir ? L'opprobre qui pèse sur les vieilles depuis longtemps éclaire nos normes et la façon dont les valeurs patriarcales ont forgé nos regards sur le corps vieillissant. Marie Charrel s'est plongée dans l'histoire et a interrogé des dizaines de femmes de tous milieux pour saisir ce qui les fait encore vibrer et avancer. Libérées des injonctions à la jeunesse éternelle, parfois indociles ou subversives, souvent audacieuses, beaucoup trouvent avec les années une troisième voie, bien à elles, entre puissance et apaisement.



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal « Pop news »



09h40 - Le Mug découverte : Dorian Dumont pour son concert au Botanique ce vendredi 17 septembre. Entre électro-jazz, flûte rêveuse et sonorités africaines.

Diplômé du Conservatoire de Montpellier et de la section jazz du Koninklijk Conservatorium de Bruxelles, Dorian Dumont est un musicien curieux de nouvelles sonorités qui cultive l'éclectisme et se refuse à se fixer sur un genre. Depuis quelques années, il s'est particulièrement investi dans le groupe « ECHT! » qui casse justement les frontières entre jazz, musique électronique et hip-hop. Dorian participe également à de nombreux projets et collabore avec des artistes tels que Juicy, Kuna Maze ou encore Pol Belardi's Force.



09h50 - Chronique 2 : Michel Dufranne pour sa séquence : « ISBN»

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS