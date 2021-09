Le Mug : Rosario Ligammari pour « Buongiorno pop sur Auvio

9:49 - Game over and ever

Le Mug d'ouverture : Rosario Ligammari pour « Buongiorno pop - 100 albums italiens de 1960 à nos jours » paru aux éditions Le mot et le reste

Au-delà des quelques artistes italiens ou tubes ensoleillés qui jouissent d'une grande popularité en France, une multitude de pépites musicales transalpines reste à découvrir, des pionniers des années soixante à la réjouissante scène indie actuelle. Au menu de cette anthologie, cent albums en langue italienne - des historiques, des incontournables, des sous-estimés, des curiosités - rassemblés sous le dénominateur pop, soit un format qui regroupe aussi bien le rock (Adriano Celentano, Vasco Rossi), le prog (Nino Ferrer), le jazz (Ornella Vanoni, Paolo Conte), le disco (Raffaella Carrà), la new wave (Litfiba) ou le rap (Jovanotti), sans oublier la chanson sentimentale chère au bel paese (Pooh, Umberto Tozzi, Chrisma). À l'arrivée, ce livre est un guide pour voyager dans l'Italie de ces soixante dernières années, unifiée par la musique.



