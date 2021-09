Le Mug : Jean-Michel Aphatie pour "Les amateurs, les coulisses d'un quinquennat" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Jean-Michel Aphatie pour "Les amateurs, les coulisses d'un quinquennat" chez Flammarion.

En 2017, nous avons confié l'État à des Amateurs...Quel est leur bilan, maintenant que le quinquennat se termine ? Si les crises - Gilets Jaunes, Covid - ont été nombreuses, les fautes, les boulettes et les maladresses aussi. Mal préparés, mal organisés, les Amateurs ont souvent été mauvais. Ajoutez à cela Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui se sont détestés, des ministres qui ont déprimé, Nicolas Hulot pris dans la tourmente et Éric Zemmour aux aguets, et vous obtenez la chronique du quinquennat le plus déjanté de la V? République.



Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »



Le Mug découverte : LEO WALK pour son spectacle de danse "Première Ride". L'Artiste et sa compagnie « La Marche Bleue » présenteront le spectacle pour la première fois en Belgique jeudi 14 octobre 2021 au Cirque Royal. Huit jeunes sont dans une voiture, le temps d'un trajet qui devient une traversée symbolique entre l'enfance et l'âge adulte. Un peu comme une initiation. Huit danseurs qui ont chacun une vie, une histoire, un style, des peurs et des contraintes mais qui sont tous dans la même voiture, sur le même chemin.

Marc Ysaye pour sa séquence « Un jour un concert »

