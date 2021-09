Le Mug : Vincent Zabus, scénariste du roman graphique « INCROYABLE ! » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Vincent Zabus, scénariste du roman graphique « INCROYABLE ! » et du dessinateur français Hippolyte, paru aux éditions Dargaud, lauréat du 5e Prix Première du Roman graphique !

Cette histoire est celle de Jean-Loup, 11 ans. Elle se déroule en 1983, en Belgique. Et elle implique 9 personnages, 30 majorettes, 2 000 manifestants et quelques accessoires-clés - dont une peau de banane et une boîte de conserve... Dites donc, vous saviez que pour vous oxygéner, votre coeur doit pomper 2 500 000 litres de sang par an - l'équivalent de quatre piscines olympiques ? Quel rapport avec l'histoire ? Essentiel. Les infos de ce genre, c'est le dada de Jean-Loup ; il compte plus de 1 500 fiches ! Il faut dire aussi que Jean-Loup compte beaucoup, et pas que ses fiches. Ah ! Et Jean-Loup a pour (seul) ami le roi des Belges. Il vit avec lui en permanence.



Le Mug découverte : Focus sur la pièce « Philipot » avec Antonin Jenny et Charles-Hippolyte Chatelard (de la compagnie Fany Ducat) à découvrir jusqu'au 25 septembre au théâtre des Tanneurs.

Le collectif Fany Ducat approfondit le thème des relations professionnelles et le drame quotidien. « Philipot » 3ème volet de leur série théâtrale (qui en comptera 4 en tout), confirme le style et l'univers bien trempés de cette jeune compagnie. Ils explorent à nouveau le « monde du travail » et ses liens avec l'intime, sur un mode absurde, minimaliste et onirique. Après le commissariat (dans le 1er volet Les Falaises, en janvier 2020 qui avait reçu le Prix Maeterlinck de la Meilleure scéno) et la ferme (dans la forme courte Luc, Corinne, Alain et Stéphane), ils nous embarquent à présent dans une maison communale et plus précisément sa salle de mariage. Je pense que tu ne devrais pas être indifférent à leur style très « cinématographique » où les références abondent.



