Le Mug : Jérémie Dres pour "Le Jour où j'ai rencontré Ben Laden" sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 10 septembre

09h10 - Le Mug d'ouverture : Jérémie Dres pour son roman graphique « Le Jour où j'ai rencontré Ben Laden » paru chez Delcourt

Nizar Sassi et Mourad Benchelalli, bloqués à Jalalabad sous les bombardements américains, fuient avec d'autres combattants dans les montagnes de Tora Bora. Alors qu'ils rejoignent le Pakistan, ils sont vendus à l'armée pakistanaise qui les remet aux Américains puis envoyés à Guantanamo. De retour en France, ils passent un an à Fleury pour suspicion de terrorisme.



09h30 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour son journal « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur la série belge « Baraki » à découvrir ce 12 septembre en TV sur TIPIK à 20h10 par salves de 3 ou 4 épisodes en fonction des soirées, 6 soirées en tout. Avec Julien Vargas et Gémi Diallo

La famille Berthet, c'est Jess la jeune championne de boxe, Timmy l'adolescent aux penchants transgressifs, Larissa la mère de famille protectrice et tonitruante, et surtout Didier, son frère de coeur, passionné de tuning SPL et par dessus tout de Cynthia, sa queen girly, sexy, avec laquelle il forme le couple le plus explosif de Marsoux. Malheureusement pour Yvan, un trafiquant de drogue local, un flic revanchard, une belle-mère machiavélique et un bourgmestre véreux en ont décidé autrement. Créée par Julien Vargas et Peter Ninane, Baraki est une série belge unique, composée de vingt épisodes d'environ vingt-six minutes. Les auteurs se sont donnés un objectif : dynamiter les clichés autour de cette figure culte et s'en jouer avec mordant.



09h50 - Chronique 2 : Cathy Immelen pour sa séquence : « Cat's eyes signé Cathy »

