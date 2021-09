Le Mug : L'humoriste Jarry pour son nouveau spectacle « Titre » et le tome 3 de « Jarry et ses enfants, l'arc-en-ciel des émotions » sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 09 septembre

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : L'humoriste Jarry pour son nouveau spectacle « Titre » et le tome 3 de « Jarry et ses enfants, l'arc-en-ciel des émotions »

Dans ce nouvel album, cette famille composée de deux papas et leurs deux enfants continue de nous surprendre. Elle nous émeut, nous interpelle sur des sujets comme la mort, les cauchemars, la jalousie, la maladie ou encore l'homosexualité avec beaucoup d'humour et de poésie, un arc en ciel d'émotions... Une comédie drôle et émouvante 100% inédite !...



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal «?Pop news?»



09h40 - Le Mug découverte : Didier Vervaeren pour un focus sur « Mode 2.021 Anvers - Mode/Engagée » l'ambitieux programme de réouverture lancé par MoMu - Musée de la Mode d'Anvers en collaboration avec la ville d'Anvers et VISITFLANDERS.

Du week-end d'ouverture les 4 et 5 septembre 2021 jusqu'à fin janvier 2022, le MoMu va enchaîner expositions fascinantes, projets en plein air, promenades à thème et animations diverses. Le fil conducteur de toutes ces activités : la transition à l'échelle globale et les changements significatifs que connaît le monde de la mode.



09h50 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence : « Vidéo Club »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS