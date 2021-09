Le Mug : Mouloud Achour pour son tout premier film « Les Méchants » sur Auvio

9:47 - Game over and ever

Le programme du Mug de ce mercredi 08 septembre

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Mouloud Achour pour son tout premier film « Les Méchants » qui sort ce mercredi 8 en salle avec entre autres Roman Frayssinet, Ludivine Sagnier, Mathieu Kassovitz et Omar Sy

Après avoir volé une console de jeux vidéos à des migrants, Sébastien tente de la revendre à Patrick, un gentil. Jusqu'ici, rien de bien méchant. Mais quand un rappeur tout juste sorti de prison, une présentatrice de télévision prête à tout pour faire le buzz et des trafiquants de clics s'en mêlent... Patrick et Sébastien deviennent les Méchants les plus recherchés de France...



09h30 - Chronique 1 : Gorian Delpature pour sa séquence « Le mot qui fait pop »



09h40 - Chronique 2 : Céline Dejoie pour sa séquence « Corner Série du Mug »



09h50 - Chronique 3 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Game over and ever »