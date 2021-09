Le Mug : Emmanuel Courcol pour son film « Un Triomphe » sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 06 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Emmanuel Courcol pour son film « Un Triomphe » avec Kad Merad au cinéma depuis dès le 1er septembre.

Dans ce film, Kad Merad campe Etienne, un acteur en galère. Pour boucler ses fins de mois, il accepte d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, Etienne se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d'un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Avec aussi Irène Muscari, coordinatrice culturelle du SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation) qui travaille depuis une dizaine d'années au centre pénitentiaire de Meaux où a été tourné le film.



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur le prix des vinyles qui ne cesse d'augmenter !

Pour compenser la hausse des coûts de production et les pertes liées à la pandémie, les trois majors ont décidé d'augmenter les prix des disques vinyles. Une inflation particulière, qui pourrait sans doute impacter les achats et mettre en danger les disquaires indépendants, déjà bien affectés par la crise... Comment expliquer la part de marché grimpante du vinyle et cette hausse des prix ? Analyse de cette inflation avec Damien Waselle, directeur générale de Pias.



09h50 - Chroniqueur 2 : Michel Dufranne pour sa séquence : « ISBN »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS