Le Mug : Amélie NOTHOMB pour son dernier roman intitulé « Premier Sang » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Amélie NOTHOMB pour son dernier roman intitulé « Premier Sang » paru chez Albin Michel

Amélie Nothomb est née à Kobé en 1967. Dès son premier roman Hygiène de l'assassin paru en 1992, elle s'est imposée comme une écrivaine singulière. En 1999, elle obtient avec Stupeur et tremblements le Grand Prix de l'Académie française. Premier sang est son 30e roman.



Gorian DELPATURE pour sa séquence « Le mot qui fait pop »



Focus sur la 11ème édition de la semaine du son à découvrir jusqu'au 5 septembre !

Une vingtaine de concerts sont prévus dont la moitié à Bruxelles. Les concerts sont accompagnés d'une rencontre entre les artistes et le public, soit sous forme d'une introduction donnant au public des clefs d'écoute, soit sous forme d'une séance de questions/réponses. De nombreuses masterclasses, des conférences, des séances d'écoute commentée sont organisées durant l'événement. Avec aussi des ¿ateliers découvertes¿ qui permettent à tout un chacun de s'essayer à la pratique d'un instrument ou de découvrir différentes pratiques et métiers du son et pourquoi pas, de se découvrir des talents cachés mais aussi des balades sonores en plein air, des installations et expériences sonores accessibles durant plusieurs jours, pour enfants ou adultes. On découvre cette semaine en compagnie de Caroline CLAUS, chercheuse en urbanisme pour sa balade sonore « SONIC URBANISM ».



Marc YSAYE pour sa séquence : « Les Classiques de Marc Ysaye »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS