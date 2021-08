Le Mug : Philippe TORRETON pour son dernier roman "Une certaine raison de vivre" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Philippe TORRETON pour son dernier roman "Une certaine raison de vivre"

Rentrée Littéraire 2021- Des tranchées, des arbres, les tourments d'un homme et l'espoir du monde. Du grand massacre de 14-18, Jean Fournier revient indemne physiquement mais broyé de l'intérieur. Démobilisé, il fait tout ce qu'il peut pour y croire, croire qu'un avenir est encore possible après cinq années à voir et entendre ce que des yeux et des oreilles de vingt ans ne devraient pas avoir à saisir. Il retrouve son emploi discret dans une banque et le destin lui fait grimper les échelons par la grâce d'un amour fol : celui d'Alice. Mais Alice, malgré ses efforts, le voit rêver de hauteurs qu'elle ne connaît pas, celles des cimes où un berger lui a, un jour, offert un autre regard sur les hommes et sur la vie.



Olivier MONSSENS pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle»



Le Mug découverte : Focus sur une visite nue de l'exposition ¿Hyperrealism Sculpture. Ceci n'est pas un corps¿ à découvrir à Tour & Taxis ce lundi 30/09

Une exposition comme l'indique son titre, centrée sur la représentation du corps. Dans nos socie¿te¿s modernes occidentales, depuis la fin des années 60, le langage du corps s'est libéré¿ progressivement de ses carcans, a conduit et a accompagné¿ les luttes d'émancipation porteuses de grands changements... Être capable de se mettre a` nu, au sens propre, devant les autres, c'est d'abord se lancer un de¿fi, surpasser les peurs et les doutes que l'on peut avoir par rapport a` soi-me^me. Dans un contexte naturiste, on ne « montre » pas, on ne s'exhibe pas, on « est », tout simplement. Un retour a` l'essentiel, détache¿ du parai^tre, permettant de vivre pleinement l'expérience de visite, de manière respectueuse, pudique et originale... On découvre cette expérience en compagnie de François HENRARD, design & Project Director chez Tempora, organisateur de l'expo.

