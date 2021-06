Le Mug : Jean-Charles CHAPUZET pour sa BD « La soucoupe et le prisonnier » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Jean-Charles CHAPUZET pour sa BD « La soucoupe et le prisonnier » paru aux éditions Glénat

L'histoire de l'homme derrière la célèbre émission de « Strip-Tease » « La Soucoupe et le perroquet ». Au commencement il y a Jean-Claude Ladrat, un homme qui fabrique des soucoupes dans son jardin, d'abord un engin flottant - pour une dérive de 91 jours dans l'Atlantique ! - puis une machine volante. Dans les deux cas, l'objectif est clair : rallier, coûte que coûte depuis sa Haute-Saintonge, les Bermudes. Il est soutenu par sa mère, Suzanne, qui conserve dans une boîte un perroquet séché, Nini, que les médias ont immortalisé dans la mythique émission belge « Strip-Tease ». Mais que sont-ils devenus ? Quelle fut l'enfance de Jean-Claude Ladrat ? Quand se décide-t-il à tirer des plans sur la comète ? Pourquoi se retrouve-t-il dans les années 2000 devant les Assises puis derrière les barreaux ?



Marie FRANKINET pour son journal Pop-News



Le Mug découverte : Le groupe POLO ET PAN pour la sortie de leur nouvel album « Cyclorama » qui sort ce vendredi.

Presque dix ans après leurs débuts et quatre depuis le succès de "Caravelle" (disque d'or en France), le duo revient avec un nouvel album dont le premier single « Ani Kuni » cartonne déjà partout en ce moment.

