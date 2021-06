Le Mug : Virginia Ennor pour "Serial Killeuses - Le meurtre en série au féminin" sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture : Virginia Ennor pour « Serial Killeuses - Le meurtre en série au féminin - 11 portraits de femmes terrifiantes » paru aux éditions Hugo Doc

L'univers des tueurs en série, et tout le fantasme qui entoure ces êtres capables des actes les plus barbares, attire et interroge. Le nombre de séries, de films, de documentaires, de programmes de télévision comme Faites entrer l'accusé ou Snapped, et de livres basés sur ces affaires plus que macabres le montrent. Mais en dépit de cet engouement médiatique, il y a très peu d'ouvrages consacrés aux tueuses en série. Pourtant ces femmes multi-criminelles existent. Un peu moins nombreuses, certes, mais tout aussi tordues que les hommes ! Et même si leur mode opératoire est souvent moins sanguinaire que celui des tueurs - elles sont peu à avoir recours aux armes à feu et armes blanche, la plupart d'entre elles ont tendance à privilégier le poison, la strangulation, la suffocation, l'étouffement - leurs crimes n'en demeurent pas moins effroyables.



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Pop Stories !»



09h50 - Chronique 3 : Manu Dipietro pour sa séquence : « Face B »

