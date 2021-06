Le Mug : Christophe CONTE pour " L'Anti Discothe`que ide¿ale #2 " sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Christophe CONTE pour " L'Anti Discothe`que ide¿ale #2 " paru aux éditions GM.

Apre`s le succe`s du volume 1 paru voila` cinq ans, Christophe Conte revient avec L'Anti Discothe`que ide¿ale #2 pour nous proposer a` nouveau des disques sublimes qui ont e¿chappe¿ aux sempiternelles estampilles de « classique », « incontournable », « monument » etc. Sa mission, fouiller dans des discographies oubliées pour en remonter des choses a` sauver, d'un éclat plus secret ; extraire des bijoux inconnus d'artistes qui ne le sont pas moins ; ou encore, aller fouiner dans le grenier d'artistes dont on pensait tout connaitre pour dénicher l'enfant du placard, le disque maudit, escamote¿, et lui offrir une seconde chance de briller.



Gorian DELPATURE pour sa séquence « dictionnaire philosophique »



Nicolas BUYTAERS pour sa séquence « Sport et Culture Pop »

