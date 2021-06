Le Mug : Thomas CHALINE pour " INDOCHINE EN CHANSONS" aux éditions Hugo-doc sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Thomas CHALINE pour " INDOCHINE EN CHANSONS" aux éditions Hugo-doc

" L'aventurier ", " Tes yeux noirs ", " 3e sexe ", " J'ai demandé à la lune ", " Canary Bay ", " Trois nuits par semaine ", " Le grand secret ", " Marilyn ", " Alice & June ", " Ladyboy ", " La vie est belle "," Un été français ", " Song for a dream ", " Nos célébrations "... : alors qu'Indochine célèbre ses 40 ans à l'occasion d'une tournée des grands stades en mai-juin 2021, Thomas Chaline dévoile les secrets de création de l'oeuvre d'Indochine et propose de découvrir à l'aide de nombreuses anecdotes, l'histoire d'une soixantaine de chansons. Une oeuvre empreinte de références culturelles diverses - entre peinture, new age, romantisme et fiction - qui touche plusieurs générations.



Thierry BELLEFROID pour sa séquence « La vie dessinée »



Le Mug découverte : Focus sur les 40 ans de l'Ecole de Cirque de Bruxelles avec Vincent WAUTERS, son directeur.

Du 24 au 27 juin'21, une exposition vivante et itinérante est à découvrir dans la Gare Maritime de Tour et Taxis. Que de réalisations en quatre décennies ! Des générations de circassiens formés. Des enfants, des adolescents initiés aux disciplines du cirque, sensibilisés à ses valeurs, à sa dimension humaine et fédératrice. Des centaines d'animateurs formés pour les accompagner, des publics riches et variés accueillis au cœur de l'école selon les spécificités de chacun, tel Handicirque. Un centre de funambulisme qui apprivoise les hauteurs de la gare maritime. La liste des initiatives heureuses est longue et témoigne de l'énergie déployée au fil du temps par le fondateur de l'école, Vincent Wauters, et son équipe.



Michel DUFRANNE pour sa séquence « ISBN

