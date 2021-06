Le Mug : Tatiana DE ROSNAY pour son nouveau roman « Célestine du Bac » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Tatiana DE ROSNAY pour son nouveau roman « Célestine du Bac » paru aux éditions Robert Laffont

Lui, dix-huit ans, fils de bonne famille, solitaire et rêveur. Elle, sans âge, sans domicile, abîmée par la vie et l'alcool. Tout les sépare. Pourtant, un jour, rue du Bac, à Paris, leurs chemins se croisent. Contre toute attente, une extraordinaire amitié se noue. De celles qui changent une vie. De celles qui forgent à jamais une personnalité. Saisir sa chance, affronter le mystère familial qui le hante, c'est ce que Célestine va transmettre à Martin. Et plus encore...



Marie FRANKINET pour son journal Pop-News



Le Mug découverte : Focus sur la 36ème de la fête de la musique avec des évènements organisés un peu partout dans notre plat pays !

Après une année d'absence, la première et unique depuis sa création, la Fête de la Musique revient en 2021. Il ne s'agira bien sûr pas d'une édition comme les autres : la situation s'étant débloquée très tardivement, il y aura (un peu) moins de concerts et les divers organisateurs pourront accueillir moins de public, les jauges étant restreintes selon les normes sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là (pour faire bref : 200 personnes max. assises en intérieur et selon la taille de la salle et autres normes / 400 personnes max. assises ou debout en extérieur, avec respect des distanciations physiques et port du masque dans tous les cas). Avec Claire MONVILLE, directrice du Conseil de la Musique



Thierry BELLEFROID pour sa séquence « La vie dessinée »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS