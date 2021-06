Le Mug : Marc Dolisi pour « David Guetta - La biographie » sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 17 juin



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Marc Dolisi pour « David Guetta - La biographie »

Depuis la sortie de son premier album en 2002, Just a Little More Love, jusqu'à Listen en 2014, David Guetta monopolise le sommet des charts internationaux et du streaming. Pourtant rien ne prédestinait à un tel destin le DJ des clubs gays de la capitale, le Boy et les Folies Pigalle, qui fit ses débuts derrière les platines au milieu des années 1980. Dans les années 1990, David est toujours un homme de l'ombre, éclipsé par sa femme, Cathy, la reine des nuits parisiennes. La suite est connue : Sia, Rihanna, Justin Bieber, Céline Dion, les plus grands collaborent avec ce DJ producteur aux doigts d'or. Cet ouvrage puise à la source du mythe, avec de nombreuses anecdotes inédites. Marc Dolisi, a été le témoin direct de l'envol de David, des backrooms du Queen à la plage de Sa-Trinxa', où David distribuait des flyers pour sa première soirée à Ibiza. Une décennie durant laquelle une star est née.



09h30 - Chronique 1 : Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Mug découverte : L'artiste plasticien Marc-André Metais pour son exposition « Quand la peinture tend à sortir du cadre » présentée à La Galerie Azur à Spa.



09h50 - Chronique 2 : « Ciné-Mug » avec Cathy Immelen

