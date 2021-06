Le Mug : Laura EL MAKKI pour « Les Incomprises », un essai sur les femmes libres sur Auvio

Olive et Tom et Leander

Le Mug d'ouverture : Laura EL MAKKI pour « Les Incomprises », un essai sur les femmes libres paru aux éditions Michel Lafon.

Marilyn Monroe, Françoise Giroud, Amy Winehouse, Niki de Saint Phalle, Adèle Hugo, Emily Dickinson... les incomprises sont de partout, de toujours. Elles ont le goût du rêve, de l'impossible, de l'absolu. Ces femmes libres fréquentent la folie et la mort. Les mots qu'elles rapportent de ces régions dangereuses nous rappellent que la vie est une lutte et l'intimité, un trésor. Sœurs de solitude, en marge d'un monde qui ne leur fait pas de place, elles forment ensemble, à travers le temps, la famille secrète des Incomprises.



Marc YSAYE pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »



Focus sur Hopla 2021, le Festival des arts circassiens de la Ville de Bruxelles à découvrir jusqu'au 4 juillet.

L'édition 2021 se profile dans une formule adaptée aux conditions sanitaires. 4 week-ends circassiens au cœur de la ville. 4 temps forts qui permettront aux artistes et techniciens de redéployer leurs talents. La Ville de Bruxelles entend ainsi participer à la remise en marche d'un secteur particulièrement affecté par la crise. Au programme, une douzaine de compagnies et un florilège de spectacles portés dans les quartiers, les places, les parcs. Parmi les propositions artistiques, deux créations. Deux spectacles nés en plein confinement qui trouveront un premier vrai public dans HOPLA ! Un événement, tant les nouvelles productions se sont faites rares depuis un an. Avec Marion CHOURANE, programmatrice de HOPLA.



Nicolas BUYAERS pour sa séquence : « Sports et Culture Pop »