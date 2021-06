Le Mug : Clara Luciani pour son nouvel album "Coeur" sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 11 juin



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Clara Luciani pour son nouvel album "Coeur"

Après son premier album ¿Sainte-Victoire¿, certifié triple platine, et deux Victoires de la Musique (Révélation Scène en 2019 et Artiste Féminine en 2020), Clara Luciani revient avec ¿Cœur¿, un nouvel album jouissif aux couleurs disco-moderne. Ces 11 nouvelles chansons, à la fois dansantes et intimes, seront disponibles ce 11 juin.



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal Pop-News



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur la 3ème édition du VKRS festival, Video Killed Radio Stars, qui aura lieu ces 11 et 12 juin avec Fanny de Marco, fondatrice et directrice administratrice du festival. L'association de la musique et de la vidéo dans un seul événement !Les groupes ont souvent besoin d'un clip pour faire connaître leur musique, mais le clip est bien plus qu'un support de diffusion. C'est un art à part entière ! Et ses artistes méritent d'être mis en valeur et reconnus ! On regardera plein de clips, on décernera des prix, les professionnels se mélangeront, il y aura des concerts, on dansera toute la nuit, on ira dans les masterclass avec la gueule de bois tandis que des équipes vidéo relèveront le défi Speed-Clipping : réaliser un clip en trois jours !



09h50 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »

