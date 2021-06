Le Mug : Évelyne Heyer pour "Comment devient-on raciste ?" sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 10 juin



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Évelyne Heyer son roman graphique « Comment devient-on raciste ? » coscénarisé avec Carole Reynaud-Paligot et Ismaël Méziane au dessin, paru aux éditions Casterman.

À de multiples reprises, Ismaël Méziane a vécu personnellement le racisme. En 2017, lorsqu'il visite l'exposition « Nous et les Autres » au Musée de l'Homme à Paris, c'est un véritable choc qu'il a aussitôt envie de partager. Il entreprend alors de réaliser une bande dessinée avec les deux commissaires de l'exposition, respectivement anthropologue généticienne et historienne. Sous forme de déambulation, il propose un mélange de réflexions personnelles et d'échanges avec ces deux spécialistes afin de comprendre en profondeur les mécanismes à l'origine du racisme. L'album entremêle savoir et émotions pour susciter une prise de conscience, qui reste malheureusement plus qu'utile aujourd'hui.



09h30 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur la 2ème édition de l'appel à projets Rayonnement Wallonie avec Virginie Civrais, la directrice générale de Staart

ST'ART, le fonds d'impact et d'investissement dans les entreprises culturelles et créatives en Wallonie et à Bruxelles - lance officiellement la 2e édition de l'Appel à projets : le règlement et les questionnaires pour les deux catégories distinctes de cet appel sont disponibles sur le site start-invest.be. Cet appel s'adresse à tous les acteurs des entreprises créatives basés en Wallonie! Des individus aux structures établies, asbl, fondations, entreprises commerciales, tous sont concernés, y compris les artistes passant par Smart ou assimilé. Le Gouvernement wallon met 2,8 millions d'euros à disposition de ces secteurs, particulièrement touchés par la crise de la covid-19, alors qu'ils sont des acteurs primordiaux de l'économie et du rayonnement de la région.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS