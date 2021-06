Le Mug : Florence Dupré La Tour pour "Pucelle - Tome 2 : Pucelle - Confirmée" sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 04 juin



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Florence Dupré La Tour pour « Pucelle - Tome 2 : Pucelle - Confirmée » paru aux éditions Dargaud

Avec ce deuxième volume de "Pucelle", Florence quitte l'enfance pour l'adolescence, et avec sa patte tragi-comique, elle raconte les changements physiques et ses rapports ambivalents à sa sexualité naissante. À mesure que son corps change, c'est son regard sur son éducation, sur son rapport aux autres qui évoluent, et surtout les Hommes qui l'attirent tout en la plongeant dans un abîme d'angoisse. Que faire de toutes ces pulsions interdites ? Et, à mesure que Florence grandit, ce sont les adultes autour d'elle qui semblent rapetisser.



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal Pop-News



09h40 - Le Mug découverte : Henri Loyrette, commissaire de l'exposition Icons à découvrir à la Villa Empain jusqu'au 24 octobre.

Des premières icônes d'Europe et du Moyen-Orient aux œuvres modernes et contemporaines, les icônes ont inspiré de nombreux croyants et artistes, à travers les âges. L'exposition dévoile comment les dimensions spirituelles ont été intégrées dans les œuvres d'art depuis l'Antiquité.



09h50 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »

