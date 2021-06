Le Mug : Susie MORGENSTERN pour "Mes 18 exils" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Susie MORGENSTERN pour "Mes 18 exils" paru aux éditions L'Iconoclaste

Susie Morgenstern est romancière : elle a publié plus de cent cinquante livres, dont d'immenses best-sellers pour les enfants. Avec elle, impossible de s'ennuyer. Tout est rire, autodérision, émotion. Elle a l'art de raconter les petits et les grands moments de la vie, les chagrins, les joies, mais surtout l'éblouissement d'aimer. De ses 18 exils, elle tire un hymne à la vie qui se lit pied au plancher et sourire aux lèvres.



Pierre SCHEURETTE pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



Le Mug découverte : Focus sur "Pardon ?", le dessin animé qui vous explique des expressions néerlandaises.

En partenariat avec BX1 et Bruzz, DaarDaar lance ¿Pardon?¿, une série de huit dessins animés pour expliquer une expression néerlandaise en français et vice versa. Et vous avez votre mot à dire : sélectionnez vous-même les expressions qui vont apparaître dans les vidéos et, qui sait, peut-être deviendrez-vous le/la personnage principal.e d'un des épisodes! DaarDaar, le site qui traduit le meilleur de l'actualité flamande en français, a remporté l'appel Be Talky organisé par le gouvernement bruxellois. Grâce à ce soutien, l'équipe démarre un nouveau projet : ¿Pardon?¿, une série de huit courtes vidéos qui expliquera quatre expressions en néerlandais et quatre en français. Avec Aubry TOURIEL, responsable éditorial adjoint chez DaarDaar.



Ayrton TOUWAIDE pour sa séquence « Ciné-Mug »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS