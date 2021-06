Le Mug : Alice Pfeiffer pour « Le goût du moche » sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 02 juin



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Alice Pfeiffer pour « Le goût du moche » paru aux éditions « Flammarion »

Journaliste de mode, Alice Pfeiffer observe ses collègues accumuler des pièces fabuleuses au fil des collections, des saisons et des ventes presse. Pas elle. Pour son plus grand plaisir, elle collectionne « les trucs moches ». Ce que l'on nomme « moche » touche souvent à l'affect, au rire, ou encore au réconfort. Et il est tendance : pensons aux chaussures Crocs, aux concours des pulls moches de Noël, jusqu'aux nains de jardin dans l'art contemporain ! Il peut même devenir une revendication, une fierté, voire une façon de déconstruire l'académisme des dogmes. Ce manifeste du mauvais goût propose une théorie audacieuse pour assumer enfin le kitsch, le ringard, le clinquant.



09h30 - Chronique 1 : Céline Dejoie pour sa séquence « Focus Séries dans Le Mug »



09h40 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Pelouse et terre battue »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS