Le Mug : Anne-Gaëlle HUON pour son roman « Ce que les étoiles doivent à la nuit » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Anne-Gaëlle HUON pour son roman « Ce que les étoiles doivent à la nuit » paru aux éditions Albin Michel

Il n'y a pas de hasard, dit-on, seulement des rendez-vous. C'est ce que va découvrir Liz, cheffe prodige et étoilée, en partant au Pays basque sur les traces de sa mère. Dans un petit village perdu, elle rencontre M. Etchegoyen, dandy insaisissable et plein de panache, qui lui confie les clés de son restaurant et un défi à relever : faire de sa gargote une adresse gastronomique. Mais Peyo, le chef, ne voit pas arriver cette étrangère d'un bon oeil. L'un et l'autre vont devoir s'apprivoiser et affronter ensemble les fantômes de leur passé. Dans ce roman, Anne-Gaëlle Huon nous présente une histoire universelle qui nous parle d'espoir et d'amour.



Cindya IZZARELLI pour sa séquence « Cherchez la femme »



Le Mug d'ouverture : Focus sur "L'autre Part", l'exposition de Créons à découvrir au See U jusqu'au 27 juin avec Camille DE LEU, coordinatrice de l'exposition.

Une expérience déambulatoire qui propose une plongée dans l'univers du livre, passant, au gré des pièces, des dessins originaux à des installations vidéo, sonores et sensorielles. L'exposition met en valeur les planches originales de L'autre part ainsi que toutes les recherches réalisées en amont qui ont servi à l'élaboration du livre : storyboard, recherche des décors, élaboration des personnages... En parallèle de ces œuvres originales, certains éléments de l'univers du livre seront amplifiés de manière tridimensionnelle. On y retrouvera des décors à taille humaine accompagnés de médiums que le livre ne permet pas de développer mais auxquels il est intimement lié, comme la musique ou la vidéo. Certaines planches du livre seront également réinterprétées en fresques murales.

