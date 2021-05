Le Mug : Agnès Martin-Lugand pour « La Datcha » et Carole SATURNO pour le « Picture! Festival » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Agnès MARTIN-LUGAND pour son nouveau roman « La Datcha » paru aux éditions Michel Lafon.

L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais même pas soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux ; les pierres, les grands volets, les immenses platanes tout autour de la cour, la fontaine couverte de mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais pas deux jours, je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je connaissais les codes, où je savais comment survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable ?



Olivier MONSSENS pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



Le Mug d'ouverture : Carole SATURNO, directrice du « Picture! Festival » à découvrir jusqu'au 6 juin 2021.

Un festival dédié à l'illustration en mouvement dans tous ses états et dans une déambulation au Mont des Arts et bien au-delà grâce aux partenaires aux quatre coins de la ville. Parmi les temps forts de cette édition de printemps, on retrouvera Dominique Goblet qui déclare son amour à Ostende, l'artiste Kitty Crowther, Fanny Dreyer qui ravive ses souvenirs de vacances et l'artiste allemand ATAK qui débarque avec son musée personnel...



Michel DUFRANNE pour sa séquence ISBN

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS