Le Mug : AKRO à l'occasion de la sortie de son livre « RAP GAME, De Starflam à Tarmac » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : AKRO à l'occasion de la sortie de son livre « RAP GAME, De Starflam à Tarmac » paru aux éditions Lamiroy

Pour les 20 ans de l'album `Survivant', album emblématique du rap belge, Starflam sort une réédition de l'album et Thomas Duprel sort un livre dans lequel il parle de sa vision du hip hop belge et de comment il a évolué à travers le temps. Rap Game, voilà un titre qui se veut représenter les millennials, une génération digitale venue imposer ses règles dans un jeu où seuls les meilleurs survivent. A l'époque il était surtout question de messages, de beats, de mixtapes, d'un idéal, portés par les rêves de Ganstarr, The Notorious Big, NTM ou MC Solaar.



Pierre SCHEURETTE pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



Thierry BELLEFROID pour sa séquence « La Vie dessinée »



Ayrton TOUWAIDE pour sa séquence « Ciné-Mug »

