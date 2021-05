Le Mug : Gérard et Manu LANVIN pour la sortie de leur premier album « Ici-Bas » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Gérard et Manu LANVIN pour la sortie de leur premier album « Ici-Bas » (sorti le 21 mai).

L'acteur Gérard Lanvin revient sur le devant de la scène avec un tout premier album « Ici-bas », écrit et réalisé à l'aide de son fils Manu Lanvin... Acteur, puis chanteur, mais toujours rockeur. Gérard Lanvin la grande gueule du cinéma français, pousse un coup de rock teinté de blues avec la sortie de son album « Ici-bas ». Lanvin envoie ses chansons « coup de poing » sans concession, ni faiblesse, le temps d'un tourbillon musical. Poussé et encouragé par son fils, le bluesman Manu Lanvin, Gérard ressort et retravaille ses carnets de notes, tandis que Manu compose et arrange les musiques. Un album engagé et direct comme un uppercut, avec la participation d'Abd Al Malik et Johnny Gallagher.



Stanislas IDE nous propose de découvrir une nouvelle série disponible sur Auvio, sous l'onglet « Séries corner »



Le Mug découverte : Hadja LAHBIB et Jean-Marc PANIS pour leur documentaire « Salvatore Adamo, quand je chante » à découvrir ce vendredi 28 Mai 2021 à 20:50 sur La Une.

A travers l'histoire d'une success-story incroyable, La Une vous propose un portrait inédit du chanteur belgo-italien le plus aimé du pays ! Après un concert au théâtre Royal de Mons, Salvatore Adamo s'assied au 1er rang de sa vie. Avec lui, avec la contribution de sa discrète épouse et le regard de proches ou d'artistes qui interprètent librement ses titres, on voit défiler les images d'une vie et d'une carrière exceptionnelles...

