Le Mug : Sarah Biasini pour « La beauté du ciel » sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture : Sarah Biasini pour son roman « La beauté du ciel » paru aux éditions Stock

Un ouvrage dans lequel une femme écrit à sa fille qui vient de naître. Elle lui parle de ses joies, ses peines, ses angoisses, et surtout d'une absence, celle de sa propre mère, Romy Schneider. Car cette mère n'est pas n'importe quelle femme. Il s'agit d'une grande star de cinéma, inoubliable pour tous ceux qui croisent le chemin de sa fille. Dans un récit fulgurant, hanté par le manque, Sarah Biasini se livre et explore son rapport à sa mère, à la mort, à l'amour. Un texte poétique, rythmé comme le ressac, où reviennent sans cesse ces questions : comment grandir quand on a perdu sa mère à quatre ans ? Comment vivre lorsqu'on est habitée par la mort et qu'elle a emporté tant de proches ? Comment faire le deuil d'une mère que le monde entier idolâtre ? Comment devenir à son tour mère ?



09h40 - Le mug découverte : Gilles Vandeweerd pour "Le Somnambuliste" la nouvelle série ARTE TV à découvrir dès ce mardi 25.

Un paisible hameau perdu au cœur des vignes devient le théâtre de phénomènes étranges : disparitions, meurtres... Simon, trentenaire nonchalant, procrastine chez sa mère chez qui il vit « temporairement » depuis bientôt cinq ans. Enchaînant les réveils dans des lieux incongrus et les moments d'absence, il se demande s'il y est pour quelque chose. Une « dramédie » sur fond de polar avec Gilles Vandeweerd (Le Collier rouge, Souviens-toi, La Traction des pôles...) en anti-héros loufoque dans une campagne alsacienne florissante.



