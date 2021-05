Le Mug : Alexandre KAUFMANN pour « La mythomane du Bataclan » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Alexandre KAUFMANN pour « La mythomane du Bataclan » paru aux édition de la Goutte d'or

Dans « La mythomane du Bataclan », le journaliste Alexandre Kauffmann revient sur l'arnaque montée par « Florence », fausse rescapée du Bataclan, devenue responsable de l'association de victimes Life for Paris. « Hello, je suis une ¿impliquée¿. Greg, mon meilleur ami, mon pilier, est toujours hospitalisé. C'est dur, très dur... » : le 8 décembre 2015, une certaine Flo rejoint le groupe Facebook de l'association des victimes des attentats du 13 novembre 2015. Elle se présente comme une styliste ayant travaillé dans l'événementiel, passionnée de rock et de tatouages. Bénévole infatigable, Flo devient vite un membre incontournable de l'association et finit par y décrocher un CDD. Sauf qu'un jour, un contrat falsifié fait tiquer une bénévole. D'autant que personne n'a jamais réussi à rencontrer le fameux Greg, ami de Flo blessé au Bataclan.



Marie FRANKINET pour son journal Pop-News



Thierry BELLEFROID pour sa séquence « La vie dessinée »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS