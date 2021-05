Le Mug : Benjamin Durand et Nico Prat pour le livre "Oasis ou la revanche des ploucs" sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 20 mai



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Benjamin Durand et Nico Prat pour le livre « Oasis ou la revanche des ploucs » (Ed. Playlist Society)

Derrière les tubes des années 1990, devenus des hymnes (« Wonderwall », « Supersonic »...) et les frasques des frères Gallagher, réputés pour leur arrogance et leur tendance à l'auto sabordage, Oasis est avant tout un groupe qui a marqué l'histoire de l'Angleterre, aussi bien pour son impact sur la Britpop, réponse anglaise au mouvement grunge, que pour ce qu'il a représenté pour toute une génération. Issus de la classe ouvrière anglaise déshéritée de Manchester, marquée par la délinquance et le chômage, les membres du groupe auront symbolisé le passage de l'inconsidération à la starification pour une jeunesse abandonnée par le thatchérisme, faisant d'Oasis une aventure tout autant musicale que sociale et politique. Entrelaçant l'histoire du groupe et celle de la politique anglaise, Oasis ou la revanche des ploucs revient sur un moment où les espoirs d'un pays se sont cristallisés autour de la musique.



09h30 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Le mug découverte : le scénariste et dessinateur Mathieu Burniat pour la BD « Sous Terre » (Ed. Dargaud)

Après des millénaires à régner sur le monde sous-terrain, le dieu des Enfers, décide de passer le flambeau. Son but : faire prendre conscience à ceux qui vivent à surface de la terre de l'importance et de la richesse réelle du sol. Mais Hadès n'est pas un enfant de chœur et il n'entend pas laisser les clés de son royaume au premier venu ! Parmi les candidats à sa succession, Suzanne et Tom se lancent dans cette course au savoir qui prend la forme d'épreuves aussi instructives que mortelles. Un seul gagnera ces jeux : celui ou celle qui sera capable de voir au-delà des préjugés et de comprendre les véritables enjeux de ce monde invisible...



09h50 - Chronique 2 : Cathy Immelen pour sa séquence « Ciné-Mug »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS