Le Mug : Sébastien Jean " Mondialisation, la folle histoire en BD " sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 19 mai



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Sébastien Jean pour l'ouvrage « Mondialisation, la folle histoire en BD » (Ed. Les Arènes).

La mondialisation suscite des débats passionnés : on est « pour » la variété des produits et les petits prix qu'elle permet, on est « contre » les pertes d'emploi et la désindustrialisation; on s'inquiète de l'interdépendance croissante et de la fragilité qu'elle peut engendrer. L'histoire de la mondialisation est moins connue et pourtant pleine de rebondissements : on y croise des penseurs, des zinzins, des porte-conteneurs, des banques de l'ombre, des chauffeurs routiers et des chercheurs en économie, mais aussi Arnaud Montebourg, Bruno Le Maire, Milton Friedman et Mick Jagger. Bref, puisqu'on vit avec la mondialisation, mieux vaut la comprendre avant d'en débattre. Dans cet ouvrage, les économistes Isabelle Bensidoun et Sébastien Jean, accompagnés du crayon d'Enzo, nous racontent cette folle histoire, chiffres, analyses, sondages et références à l'appui.



09h30 - Chronique 1 : Gorian Delpâture pour sa séquence « Dictionnaire Philosophique » : A pour Albritton (Cynthia)



09h40 - Chronique 2 : Céline Dejoie pour sa séquence « Séries Corner dans Le Mug » : le vocabulaire des séries



09h50 - Chronique 3 : Nicolas Buytaers pour sa séquence «Quand les films se livrent» : le clash Singe vs Singe

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS