Le Mug : Matthieu Bonhomme pour "Wanted, Lucky Luke !" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 18 mai



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Matthieu Bonhomme pour sa BD « Wanted, Lucky Luke ! » paru aux éditions Dargaud

Lucky Luke, qui vient d'être attaqué par un chasseur de primes, apprend que sa tête est mise à prix ! À peine a-t-il le temps de digérer la nouvelle qu'il vole au secours de trois sœurs aussi belles qu'intrigantes, en bien mauvaise posture avec leur convoi de bétail. Gentleman comme toujours, Lucky Luke propose de les escorter jusqu'à leur destination finale ; il ne se doute pas de ce qui l'attend... Cinq ans après L'Homme qui tua Lucky Luke, Matthieu Bonhomme renoue avec le cow-boy le plus célèbre de la bande dessinée franco-belge.



09h30 - Chronique 1 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »



09h40 - Le mug découverte : Gaetan Streel pour son nouveau single « à moins que ce ne soit l'Hiver » un nouvel extrait de l'album "Demain" à venir prochainement.

Avec "A moins que ce ne soit l'hiver", l'artiste liégeois prend le pari de chanter la tragédie de la condition humaine avec une certaine légèreté : il évoque sans en avoir l'air la fatigue du cœur, l'amenuisement du feu intérieur, de la vivacité des émotions, le sentiment qu'une partie de soi s'en est allée dans le sillage de l'hiver et qu'elle ne reviendra pas. Gaëtan fait mouche et nous embarque avec classe dans cet univers à la fois triste et léger, toujours envoûtant ! Alors que la chanson exprime la lente décrépitude des émotions, le clip évoque la difficulté de s'autoriser à être la personne que l'on voudrait être. Les images et la musique se répondent, à la manière de deux personnes qui se parlent de choses différentes mais se comprennent malgré tout.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS