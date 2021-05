Le Mug : Focus sur le Concours Eurovision sur Auvio

D'abord annulé en 2020 à cause de la crise sanitaire, le concours revient cette année sous conditions à Rotterdam. Le 22 mai prochain se tiendra l'un des concours le plus regardé à travers le monde. Comme à chaque fois, les spéculations sur le vainqueur vont bon train et des favoris sont déjà remarqués. La plupart des pays ont gardé les mêmes candidats qu'ils comptaient proposer l'an passé mais avec des chansons différentes tout de même ! Focus sur les coulisses de ce concours international souvent raillé mais ultramédiatisé. Quid de ses audiences, de la perception qu'en a le public et surtout de l'impact pour les participants dans la suite de leur carrière. Tentative de réponse avec Vincent DUPONT, consultant spécialiste de l'Eurovision pour la RTBF, et Jean-Louis LAHAYE, présentateur du concours en Belgique.



Olivier MONSSENS pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »

Le mug découverte : Raphaël REMICHE, directeur de Tempora, pour "The World of Steve McCurry" : la rétrospective du photographe américain présentée à Anvers.

Présentée pour la première fois à Anvers, l'exposition The World of Steve McCurry montre plus de 200 photos imprimées en grand format. Le cadre unique du Waagnatie en fera sans aucun doute une nouvelle édition impressionnante de ce qui est déjà la plus grande et la plus complète rétrospective de ce photographe américain mondialement connu. On peut y admirer ses photos les plus célèbres, réalisées tout au long de ses 40 ans de carrière, mais également ses clichés les plus récents et maintes photos inédites



Michel DUFRANNE pour sa séquence «ISBN»

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS