Le Mug : Focus sur « Coyotes », la toute nouvelle série belge sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Focus sur « Coyotes », la toute nouvelle série belge issue du fonds FWB - RTBF qui arrive dès ce dimanche 16 mai à 20h50 pour trois soirées consécutives à suivre sur La Une & Auvio ! Avec Sarah BER et Kassim MEESTERS.

Un thriller de six épisodes, porté par un casting jeune, dont Louka MInnella, Kassim Meesters, Sarah Ber et Victoria Bluck, mais aussi Steve Driesen, Philippe Jeusette ("Ennemi Public") et Valérie Bodson. L'intrigue se passe dans un camp scout, quand une patrouille découvre un cadavre et des diamants, c'est toute une communauté qui va devoir faire face à ses démons, ses secrets et sa violence... Une série disponible en audiodescription, et dont la BO est signée Daniel Offermann (Girls in Hawaii).



Marie FRANKINET pour son journal Pop-News



Elia ROSE pour son nouvel EP « Love is all I need » qui sort ce 14 mai.

Débarquée sur les ondes fin 2019, Elia Rose n'a cessé de faire évoluer ses compositions tout en gardant sa personnalité, refusant catégoriquement d'être ce que l'on attend d'elle.

Pétillante, drôle, sincère, attachante, cette ex-candidate de The Voice assume pleinement son univers kitsch et totalement déjanté. Sa musique pop feel good associée à son côté girl next door qui ose tout. Les synthés rétro, les paillettes, les eghties. DIY, Elia a également un univers visuel très fort. Elle réalise des clips souvent foufous (on a remarqué sa reprise de Queen - Another bites the dust, ou encore "Love is all I need"), s'investissant à fond dans ce qu'elle fait.

