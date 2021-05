Le Mug : Bernard Minier pour dernier roman "La Chasse" paru aux édition XO sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 13 mai



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Bernard Minier pour dernier roman "La Chasse" paru aux édition XO

Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. L'animal a des yeux humains. Ce n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de l'Ariège... Dans ce thriller au final renversant, Bernard Minier s'empare des dérives de notre époque. Manipulations, violences, règlements de comptes, un roman d'une actualité brûlante sur les sentiers de la peur. Une enquête où Martin Servaz joue son honneur autant que sa peau. Maître du thriller, Bernard Minier a été en 2020, avec son précédent roman, La Vallée, l'auteur de polars le plus lu en France. Il est traduit et salué dans le monde entier. La Chasse est son neuvième roman.



09h30 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »»



09h40 - Le mug découverte : Nouvelle diffusion de l'interview de Paul Sanfourche pour son livre « Sexisme story. Loana Petrucciani » du 04 février dernier

Tout le monde connaît Loana, la blonde de Loft Story (2001). On en sait moins sur Loana Petrucciani, battue et humiliée par son père, victime de violences conjugales répétées, outil médiatique aux mains de producteurs opportunistes et sans scrupules. Cette femme-objet a fait les choux gras de toutes les presses - y compris des plus sérieuses - au prix d'une profonde souffrance. En moins de vingt ans, la star éphémère a multiplié les tentatives de come-back et de suicide, sombré dans la dépression, succombé à toutes les addictions. Aujourd'hui, à plus de quarante ans, elle suscite au mieux l'indifférence, au pire la moquerie. Mais que lui vaut ce rejet qui confine parfois à la haine ? C'est la question à laquelle Paul Sanfourche nous invite à réfléchir, dans une enquête très éloignée des reportages people.



09h50 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Ciné-Mug »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS