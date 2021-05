Le Mug : Chantal van den Heuven pour sa BD « Georges Sand, ma vie à Nohant » sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 12 mai



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Chantal van den Heuven pour sa BD « Georges Sand, ma vie à Nohant » paru chez Glénat

Les frasques de George Sand sont fameuses : ses liaisons hors mariages, son rejet de la bienséance hypocrite, son accoutrement masculin, son retentissant et passionné combat en faveur de l'émancipation et des droits de la femme... L'autrice fait parler d'elle, résonner sa voix et, en s'adressant par l'écriture au monde, elle est aussi et avant tout célébrée pour son œuvre prolifique. Dans ses textes, la campagne berrichonne a une place primordiale. Ses livres décrivent l'atmosphère campagnarde d'un monde qui n'existe plus mais qui fut le sien. George Sand, si elle a fréquenté Paris, a passé la majorité de son existence dans sa demeure de Nohant. Dans un album qui revient sur l'existence de la célèbre autrice, Chantal Van den Heuvel et Nina Jacqmin insèrent en toute subtilité un second personnage principal : le domaine de Nohant. Témoin essentiel de l'existence de tant d'artistes, ses murs contiennent l'écho de voix qui continuent à passionner les esprits du monde entier.



09h30 - Chronique 1 : Gorian Delpature pour sa séquence « Dictionnaire Philosophique »



09h40 - Chronique 2 : Celine Dejoie pour sa séquence « Séries Corner dans Le Mug »



09h50 - Chronique 3 : Nicolas Buytaers pour sa séquence «Quand les films se livrent»

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS