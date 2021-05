Le Mug : Nicolas VADOT pour son dernier album intitulé « Tous vaccinés, par Vadot » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Nicolas VADOT pour son dernier album intitulé « Tous vaccinés, par Vadot »

Le confinement de mars à mai 2020 avait surpris le monde entier, chacun se retrouvant pétrifié comme un lapin devant les phares d'une voiture. Cette période avait fait l'objet d'un livre, « Tous confinés ». Voici la suite, depuis le déconfinement démarrant à la fin du printemps 2020 jusqu'à la fin de l'hiver 2021 et l'espoir d'une vaccination permettant de vaincre le virus et de reprendre un semblant de vie normale. Dans quel état se trouvent la société, l'économie, le mental des gens ? Quelles perspectives d'avenir pour le fameux « monde d'après ». C'est ce qu'explore « Tous vaccinés » en 80 pages et une centaine de dessins



Cindya IZZARELLI pour sa séquence « Cherchez la femme »



Le mug découverte : Daniel BLANGA GUBBAY, directeur du Kunstenfestivaldesarts, pour un focus sur cette nouvelle édition 2021 à découvrir du 7 au 30 mai 2021

Un festival international à Bruxelles pendant le mois de mai avec un large éventail de créations contemporaines de théâtre, performance, danse, cinéma et arts visuels. Pendant le Kunstenfestivaldesarts en mai, vous pourrez profiter du théâtre contemporain, de la performance, de la danse, du cinéma et des arts visuels pendant trois semaines. Des artistes bruxellois et de différentes régions du monde vous invitent à découvrir leurs créations et à réfléchir ensemble sur l'actualité et la réalité complexe de la ville.



Marc YSAYE pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS