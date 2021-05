Le Mug : Pauline Delabroy-Allard pour "Maison tanière" paru aux éditions L'iconopop. sur Auvio

Portrait de Patrick Coutin et plus encore...

Le programme du Mug de ce lundi 10 mai



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Pauline Delabroy-Allard pour "Maison tanière" paru aux éditions L'iconopop.





09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le mug découverte : N8N pour son nouveau single "Hey Mama"

Le chanteur soul Nathan Ambach, alias N8N sera notre invité pour nous faire découvrir son univers musical et nous partager un titre en direct. Il revient avec un titre à fête des mères, offrez-lui une chanson ! C'est en tout cas ce que va faire le chanteur anversois N8N qui a écrit et composé une chanson pour célébrer sa maman et toutes les autres. Un titre intitulé ¿Hey mama¿, qui sort aujourd'hui et dont il nous livre un extrait en live et en exclu!



09h50 - Chronique 2 : Michel Dufranne pour sa séquence «ISBN»