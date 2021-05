Le Mug : Marka pour son nouvel album et son livre « Terminé bonsoir » sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 07 mai



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Marka pour son nouvel album et son livre « Terminé bonsoir ».

Marka, ancien bassiste des mythiques Allez Allez, est un artiste sincère, passionné et plein de talent mais, disons qu'il n'a pas eu en musique la baraka qu'il a eue en descendance : quand les deux mioches, Angèle et Roméo Elvis, remplissent des stades en météorites, le daron continue à tourner dans des petits machins. Sans jamais rien lâcher. Parce que les passionnés ne lâchent jamais rien. La preuve avec ce nouvel album « Terminé bonsoir ». En 2020, Marka annonçait son retour avec le titre « Si demain je reviens » qui s'ouvre sur ces mots : « Si demain tu reviens, faut vraiment que ce soit bien... ». Ainsi si Marka est bel et bien de retour en 2021, ça peut être que bien, avec un album à mettre dans tous les oreilles et un livre aussi.



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal Pop-News



09h40 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence "Quand les films se livrent"

