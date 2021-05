Le Mug : Vincent DUGOMIER pour ses BD, le tome 7 des «Enfants de la résistance » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Vincent DUGOMIER pour ses BD, le tome 7 des «Enfants de la résistance » paru en mars dernier, et et le tome 2 des «Omniscients» à paraitre ce vendredi 07 mai.



Pierre SCHEURETTE pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



Le mug découverte : Coralie BERAEL, directrice de Forest National pour les 50 ans de Forest National et l'opération « Les Fleurs de Forest »

De nombreux artistes ont déjà confirmé leur participation à l'événement ¿Les Fleurs de Forest¿ à l'occasion du 50ème anniversaire de Forest National. En plus de fleurir la salle de manière symbolique pour représenter le public et les nombreux acteurs de l'ombre et de la lumière du secteur culturel, cette action est menée au profit de LIVE2020, le fonds de solidarité pour le secteur de la musique live en Belgique soutenu par la Fondation Roi Baudouin. Parmi les artistes qui soutiennent l'action figurent Loïc Nottet, Pablo Andres, Boogie Boy, Mister Cover, Typh Barrow, Sarina, Delta, Julie Zenatti, Portland, Emmy D'Arc, Jean-François Maljean et Ozya.



Cathy IMMELEN pour sa séquence « Ciné-Mug »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS