Le Mug : Jean Desportes pour "Braises de stars" paru aux éditions du Rocher sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture : Jean Desportes pour "Braises de stars" paru aux éditions du Rocher

Pour promouvoir sa grande opération « barbecue de l'été », Disli, chaîne de hard discount allemande, missionne Stephen Berger, créatif en chef de la célèbre plateforme vidéo française Mystreamy. Ce dernier conçoit une parodie d'émission de cuisine dédiée à l'art du barbecue. Ça s'appellera Braises de stars, et le casting sera « cross-media ». Des ex-stars de la télé dépressives en mal de cash, des youtubeurs immatures (dont le fils du président de la République), sans oublier un producteur psychotique totalement débordé et des clients allemands exigeants. Il y a un sacré pactole à la clé, et surtout beaucoup d'emmerdes...Stephen survivra-t-il aux six jours de tournage à Marseille ? Se remettra-t-il de son histoire d'amour avec la belle Mélody ? Et surtout, sauvera-t-il le million, son job et sa carrière ? Réponse dans une comédie de mœurs qui pointe la vacuité de notre société. Jean Desportes est directeur de création chez Canal +. Braises de stars est son premier roman.



