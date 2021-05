Le Mug : Laurent GOUNELLE pour son dernier roman intitulé « Intuitio » sur Auvio

Focus sur "The four Horsemen" des Aphrodites's Child.

Le Mug d'ouverture : Laurent GOUNELLE pour son dernier roman intitulé « Intuitio » paru aux éditions Calmann Levy

Un thriller qui met en scène Timothy Fisher, jeune auteur de polar, mène une vie tranquille dans une rue du Queens à New York, avec son chat Al Capone. Quand deux agents du FBI se présentent à sa porte pour lui demander de les aider à arrêter l'homme le plus recherché du pays, il croit d'abord à une plaisanterie. Mais après un moment de rejet, il finit par accepter leur étrange proposition : rejoindre un programme secret visant à former des intuitifs, des personnes capables d'accéder à volonté à leurs intuitions.



Thierry BELLEFROID pour sa séquence « Le vie dessinée »



Le Mug découverte : David MERVEILLE, curateur de l'exposition « 45 ARTISTES FONT LEUR CINEMA » à découvrir à la Galerie Huberty & Breyne de Bruxelles jusqu'au 29 mai.



Marc YSAYE pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »