Le Mug : Guillaume Meurice pour son nouveau roman "Le roi n'avait pas ri" sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture : Guillaume Meurice pour son nouveau roman "Le roi n'avait pas ri" paru aux éditions JC Lattès

Triboulet fut le difforme et volubile bouffon de Louis XII et François Ier. À travers sa vie de frasques et de facéties, il testa chaque instant les limites de sa liberté. Jusqu'à... la blague de trop. Le pouvoir tolère-t-il vraiment le rire ? Lorsqu'elle est permise par un roi, l'irrévérence fait-elle révérence ? L'ascension et la chute de Triboulet, racontée par un bouffon du XXIe siècle.



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal Pop-News



09h40 - Le Mug découverte : Emmanuel Reuzé pour "Discongraphie" tome 01, qu'il a dessiné sur un paru aux éditions Fluide Glacial

La musique ça ose tout, c'est même à ça qu'on la reconnaît ! Avec la disCONgraphie de Reuzé et Bernstein, découvrez le meilleur de la musique introuvable : 65 disques inexistants présentés par Jean-Michel, notre disquaire.



09h50 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS