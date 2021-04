Le Mug : Jean-François Maljean à l'occasion de la réédition de l'album « Dazibao » de Pierre Rapsat qui fête ses 20 ans cette année. sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 29 avril



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Jean-François Maljean à l'occasion de la réédition de l'album « Dazibao » de Pierre Rapsat qui fête ses 20 ans cette année.

Pour les vingt ans de Dazibao, Team For Action réédite l'album remastérisé pour l'occasion à Abbey Road et y joint treize titres rares, dont notamment les trois chansons qui auraient dû se trouver sur le successeur de Dazibao que Pierrot n'as pas eu le temps de finir (« Saisons », « Nos esprits se mélangent » et « Qu'il est difficile de se dire je t'aime ») ; les deux duos réalisés avec Lio le 7 mars 2002 (« Rien qu'une chanson » et « Tout le monde veut y croire ») ; ou encore « Jardin secret » interprétée par Maurane lors du concert hommage à Pierre rendu en 2003 par les Francofolies de Spa.



09h30 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Ciné-Mug »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS