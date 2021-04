Le Mug : Elodie Poux pour "Les minutes non-éducatives d'Élodie Poux" paru aux éditions Hugo Image sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 28 avril



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Elodie Poux pour son livre « Les minutes non-éducatives d'Élodie Poux » paru aux éditions Hugo Image.

Piquante, déjantée, dérangeante, Elodie Poux répond à des lettres d'enfants, à sa façon. Tous les thèmes y passent et ses réponses sont sans concessions. Un livre à lire et à jouer, puisqu'Élodie y a concocté quelques jeux en bonus. Elodie Poux a 38 ans et se fait connaitre en 2013, avec son spectacle " Le Syndrome du Playmobil " au Théâtre 100 Noms à Nantes. Ensuite tout s'enchaîne : elle démissionne de ses deux emplois dans l'animation en août 2014. C'est le grand saut ! Elle commence une tournée en septembre 2014 toujours en cours actuellement. De scènes en scènes et de festivals en festivals, Elodie conquiert un large public avec son humour corrosif et pétillant à la fois. Elle gagne 33 prix en 23 festivals d'humour. Le 31 mars 2017 elle connait un grand succès dans l'émission " Signé Taloche " diffusée sur la RTBF en Belgique puis sur France 4 en France, sa première télé nationale.



09h30 - Chronique 1 : Gorian Delpature pour sa séquence « Dictionnaire Philosophique »



09h40 - Chronique 2 : Stanislas Ide pour sa séquence « Séries Corner dans Le Mug »



09h50 - Chronique 3 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Quand les films se livrent »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS