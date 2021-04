Le Mug : William SHELLER « William » paru aux éditions Des Equateurs sur Auvio

Le Mug d'ouverture : William SHELLER pour son livre « William » paru aux éditions Des Equateurs.

Si le chanteur français William Sheller a décidé de ne plus chanter, il se raconte intimement dans une autobiographie, "William", où sont dévoilés autant des secrets de famille que ses liens avec Barbara ou ses soirées déjantées.



Régine DUBOIS pour sa séquence « Vous connaissez peut-être »



Le Mug découverte : Arnaud BOZZINI, directeur des expositions de l'Atomium, pour l'exposition « ID#2021 - Symbol » à découvrir à l'Atomium jusqu'au 29.08.2021

Avec cette exposition temporaire, l'Atomium, prouesse architecturale du patrimoine belge, se mue en symbole de la création numérique. Le parcours visuel et auditif poétique proposé par Visual System invite à une expérience hypnotique qui balaie l'apparente antinomie entre cet édifice métallique de l'Expo 58, emblème du progrès et de la science, et un cheminement intérieur.



Marc YSAYE pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »

