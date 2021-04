Le Mug : Valérie Perrin pour "Trois" et un focus sur la 9ème édition du Festival Emulation sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 26 avril



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Valérie Perrin pour "Trois" paru aux éditions Albin Michel

1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié ? Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur insoupçonnée des choses de la vie. Au fil d'une intrigue poignante et implacable, elle nous plonge au cœur de l'adolescence, du temps qui passe et nous sépare. Ses précédents romans, Les Oubliés du dimanche et Changer l'eau des fleurs, ont connu des succès mondiaux, totalisant plus de deux millions d'exemplaires, traduits dans une trentaine de pays. En 2018, elle a été récompensée par le prix Maison de la Presse et le prix Choix des Libraires du Livre de Poche ; en 2019, par le prix des Lecteurs.



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug découverte : Pierre Thys, directeur adjoint du théâtre de Liège pour un focus sur la 9ème édition du Festival Emulation se fera 100% en ligne.

Un festival qui se veut être une fenêtre ouverte sur la Création et sur les artistes fraîchement diplômés des Écoles de Théâtre et Conservatoires belges francophones. Organisé tous les deux ans, en alternance avec le Festival Pays de Danses, Émulation convie spectateurs et professionnels, curieux de propositions qui généralement sortent du cadre traditionnel de la représentation, à vivre ce temps fort consacré aux Ambassadeurs du théâtre d'aujourd'hui et de demain.



09h30 - Chronique 2 : Michel Dufranne pour sa séquence «ISBN»

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS