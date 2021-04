Le Mug : Focus sur les 40 ans d'Ernest et Célestine et l'opération "Tout le monde lit" sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 23 avril



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Emeline Attout, directrice de la Fondation Monique Martin/Gabrielle Vincent dans le cadre des 40 ans d'Ernest et Célestine et de la parution de l'album « Comment tout a commencé » de Gabrielle Vincent paru aux éditions Casterman. Ernest et Célestine, ou comment l'amitié entre un grand ours et une petite souris a commencé. Le livre remonte aux origines de ce chef-d'oeuvre de la littérature jeunesse en réunissant le premier (Ernest et Célestine ont perdu Siméon) et le dernier album (Les questions de Célestine) créé par Gabrielle Vincent. Un dossier exclusif s'ajoute à ces histoires, pour découvrir qui était Gabrielle Vincent / Monique Martin, ses premiers dessins préparatoires, et un hommage inédit de Daniel Pennac avec qui elle a entretenu une longue et belle amitié épistolaire.



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal Pop-News



09h40 - Le Mug découverte : Simon Casterman, Président de l'Adeb et Directeur Délégué des Éditions Casterman pour l'opération « Tout le monde lit » dans le cadre de la journée mondiale du livre le 23 avril. L'opération Tout le monde lit relance sa campagne de sensibilisation à la lecture dans le cadre de la journée mondiale du livre du 23 avril. À cette occasion, tout un chacun (des enfants aux grands parents en passant par les écoles, les entreprises...) est invité à prendre 15 minutes de son temps pour lire. Le défi est de rendre la lecture virale et pérenne dans toutes les couches de la population. Prise de conscience et passage à l'action sont donc au rendez-vous. Les témoignages d'enseignants et d'élèves montrent en effet tous les bienfaits liés à la lecture. Essayer le quart d'heure de lecture, c'est l'adopter ! Pour preuve, l'expérience menée en collaboration avec la ville de Charleroi dans une trentaine de classes primaires de la ville en 2020. Autre nouvelle réjouissante, la Fédération Wallonie Bruxelles vient d'adopter une résolution visant à promouvoir la lecture à l'école et en famille. Pour sa quatrième édition, Tout le monde lit lance donc un appel à participation, aux écoles, villes, communes, entreprises et familles qui souhaitent rejoindre le projet !

